Zaniolo chiude con la Roma. Tanti lo vogliono, ma nessuno ‘definitivo’: Inter attende – CdS

Nicolò Zaniolo diserta la trasferta di La Spezia e considera chiuso il suo rapporto con la Roma. L’ex prodotto della Primavera dell’Inter piace in Serie A e soprattutto in Premier League, ma secondo il Corriere dello Sport nessuno si “accollerebbe” di acquistarlo a titolo definitivo. Tema che interessa soprattutto all’Inter.

VIA DA ROMA – Nicolò Zaniolo, tutti lo vogliono, ma nessuno lo vuole veramente. Il giovane centrocampista italiano considera praticamente chiusa la sua parentesi a Roma. In Serie A, Juventus e Milan sognano, ma il suo mercato e principalmente in Inghilterra. In Premier League, difatti, West Ham e Tottenham (sondaggio anche del Nottingham Forest) lo vogliono, ma nessuna delle due è disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Al momento l’unica via percorribile sembra quella del prestito con obbligo di riscatto, solo a determinate condizioni. La rottura con Zaniolo non si può ricomporre. La Roma ha esposto Nicolò, facendo trapelare che è il giocatore che ha chiesto di andare via. L’Inter segue con molta attenzione le vicende legate all’ex prodotto della Primavera, considerando che detiene ancora il 35% della sua futura rivendita.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo