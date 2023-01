Inter, per il dopo Skriniar non solo Scalvini: altri due profili in Serie A e un ex Milan – CdS

Milan Skriniar dirà addio all’Inter molto probabilmente solo al termine di questa stagione, in modo tale da avere più tempo per cercare un sostituto all’altezza dello slovacco. Oltre Giorgio Scalvini, secondo il Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra valuta altri due nomi in Serie A. In Francia, invece, piace un ex difensore del Milan.

DOPO-SKRINIAR – Prosegue la ricerca dell’Inter per quanto riguarda il difensore che dalla prossima stagione sostituirà lo slovacco, (quasi) promesso al PSG. In Serie A, oltre Giorgio Scalvini che resta l’obiettivo principale (ma il prezzo dell’Atalanta preoccupa l’Inter), nei radar della dirigenza resta Perr Schuurs del Torino, che per caratteristiche non è considerato un vero e proprio sostituto di Skriniar, ma un centrale valido. Anche in questo caso, però, la valutazione potrebbe essere un problema: Pagato la scorsa estate dai granata circa 11 milioni con bonus, l’olandese è valutato sui 25 milioni, ma il suo prezzo può essere abbassato magari sfruttando la carta Valentino Lazaro. Nei radar dell’Inter resta poi Rodrigo Becao dell’Udinese. Il difensore brasiliano, in scadenza nel 2024, ha rifiutato anche l’ultima proposta dal club di Pozzo perché spera appunto di fare il salto in una big.

A GENNAIO – Qualora l’Inter dovesse cedere Milan Skriniar già a gennaio, la dirigenza valuta invece l’ingaggio di un centrale low cost, senza trascurare la pista che porta a Tiago Djaló del Lille. Il difensore portoghese ex Milan sta facendo molto bene in Francia ed è da tempo monitorato anche dal Napoli e in Premier League. Costa sui 20 milioni di euro e la lista di corteggiatori è destinata ad aumentare. L’operazione, quindi, andrebbe fatta subito

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta