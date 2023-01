Montipò avverte: «Inter, puntiamo a dare tutto! Lautaro Martinez e Dzeko…»

Montipò si prepara a Inter-Verona studiando le caratteristiche della coppia d’attacco probabilmente titolare sabato alle 20.45 a San Siro, vale a dire Dzeko e Lautaro Martinez. Il portiere gialloblù, intervenuto a Dazn Talk, lancia la sfida alla squadra di Inzaghi

PAURA – Lorenzo Montipò in vista di Inter-Verona svela i motivi per i quali sia Lautaro Martinez che Edin Dzeko sono da temere: «Chi è più temibile? Non saprei rispondere perché sono due top player, sono due grandissimi giocatori. Lautaro Martinez fa più paura perché da un momento all’altro ti inventa una giocata o un dribbling mentre Dzeko fa più paura dal punto di vista dei cross e delle palle alte in area. Quindi fanno paura allo stesso modo ma per caratteristiche diverse».

TESTA SUL PEZZO – Montipò parla poi del buon momento del Verona, lanciando la sfida all’Inter: «La testa è sul pezzo, la sosta Mondiale ci ha fatto bene perché ci ha permesso di lavorare due mesi costantemente sul campo con il nuovo mister e quindi di lavorare sulla nostra mente. Ora arriva un avversario che ha obiettivi diversi dai nostri, ma col massimo rispetto punteremo a dar tutto noi stessi prima del fischio finale. Faremo il tutto per tutto consapevoli che sarà una partita difficile».