Sammarco (Verona Primavera): «Rammarico! Fare 4 gol all’Inter e perdere…»

Paolo Sammarco ha analizzato la sconfitta al cardiopalma di oggi del Verona Primavera (5-4) contro l’Inter di Cristian Chivu (vedi pagelle). Il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club scaligero, esprimendo rammarico per le reti subite.

RAMMARICO – Paolo Sammarco ha analizzato così la sconfitta del Verona Primavera contro l’Inter: «Gara combattuta, contro una squadra forte. Non abbiamo iniziato bene, siamo andati sotto, facendo un po’ fatica a prendere le distanze. Poi i ragazzi hanno avuto una grandissima reazione. Peccato per quell’infilata da cui è nato il rigore dell’Inter: fossimo andati all’intervallo sul 2-3, sarebbe stato diverso. Dopo, però, abbiamo comunque fatto la partita, sapendo che loro hanno ottime individualità. Peccato perché fare 4 gol a Milano e non vincere, significa che hai sbagliato qualcosa. Ma resta una gara che deve darci consapevolezza e fiducia“.

REAZIONE – Sammarco ha proseguito così la sua analisi su Inter-Verona Primavera: «Oggi tutti hanno dimostrato di valere la titolarità. Sono contento di questo, oltre al fatto di aver recuperato alcuni giocatori. Portiamo a casa la reazione, l’orgoglio, perché sbagliare l’occasione che sembrava poter essere l’ultima, al 94′, con Ebengué e poi invece arrivare al gol del 4-4 un minuto già tardi, significa che i ragazzi hanno orgoglio e non mollano niente e questo dà fiducia per il prosieguo».