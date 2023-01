Skriniar, sempre più PSG. Per l’Inter resta una sola speranza – SI

Giorno dopo giorno si affievoliscono sempre di più le speranze di vedere Milan Skriniar firmare il rinnovo contrattuale e restare così all’Inter. Come riporta Tancredi Palmeri di Sportitalia, ai nerazzurri resta una sola speranza per convincere il giocatore

UNA SPERANZA – Milan Skriniar, con ogni giorno che passa, si avvicina sempre di più al PSG. Come conferma anche il giornalista Tancredi Palmeri: «Gli interisti giorno dopo giorno vanno conformandosi all’idea che perderanno il giocatore. Marotta ha sottolineato come non ci siano appuntamenti in programma, anche perché si rischiava di rasentare il ridicolo con tutte le voci sui programmi di un ipotetico incontro. Probabilmente non c’è mai stata una deadline da parte della società. Una speranza rimane dalla consistenza dei bonus, perché dal salario non ci si può schiodare».