Marotta: «Risposta di Allegri? È il bello del calcio! Daremo massimo»

I motori dell’Inter sono caldi per un nuovo fondamentale match della stagione. Prima del fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio Giuseppe Marotta parla su Mediaset.

ASPIRAZIONE – A brevissimo l’Inter scenderà sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Stadium per scontrarsi con la Lazio. Ecco le parole di Giuseppe Marotta sulla semifinale di Supercoppa Italiana: «Questa è un appuntamento importante per noi, per la storia del club, per la Lega e il calcio Italiano. L’auspicio è di battere la Lazio, con tutto il rispetto, e di presentarci lunedì contro il Napoli. Le dichiarazioni di Allegri? Non mi hanno dato fastidio. Sono dinamiche che da sempre esistono nel calcio. Inter e Juventus sono due squadre che stanno vivendo un momento particolare, che rappresentano due realtà che fanno bene al calcio italiano. Da non dimenticare il Milan, che sicuramente ci guarda. Penso che questo campionato rispetto al passato è molto più incerto. Credo che siamo ancora a una fase interlocutoria anche di queste schermaglie dialettiche. Rispolvereremo altre dinamiche e aneddoti. Questo è il bello del calcio, fatto di analisi e risposte piccanti. Inzaghi era ed è un ottimo allenatore. L’esperienza di campo è normale che ha generato in lui una sicurezza maggiore. La finale di Champions League ha sicuramente dato consapevolezza e sicurezza. Tutti ingredienti che servono per crescere. L’esperienza è una componente importante che ti porta verso la saggezza. Quando si diventa saggi credo che si abbia il mondo in mano. Il campionato rimane quello affascinante e che ci darebbe la seconda stella, nell’ambito della storia di un club questo è un fatto rilevante. In questo momento abbiamo tre competizioni e vogliamo figurare bene in tutte dando il massimo e ciò significa aspirare ad essere vincenti».