Ravanelli: «Inter cinica, difficile da battere. Ma tutto può succedere!»

Fabrizio Ravanelli analizza il momento di Inter e Lazio, che fra pochi minuti si batteranno nella semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco la disamina dell’ex giocatore biancoceleste, opinionista di Mediaset.

PARTITA SECCA – Nel pre-partita di Inter-Lazio di Supercoppa Italiana, in programma alle ore 20:00 a Riyad, Fabrizio Ravanelli afferma: «Stasera si affrontano due squadra in ottima forma. L’Inter viene da una partita incredibile, con cinque gol segnati al Monza, e la Lazio da cinque vittorie. Credo che questa Lazio, anche se al livello tecnico e fisico è al di sotto, possa riuscire a mettere in difficoltà l’Inter. Quando si gioca una partita secca tutto può succedere. Credo che sarà una bella partita, aperta a qualsiasi tipo di risultato. L’Inter è forte tecnicamente e fisicamente ma soprattutto ha empatia e mentalità. Questa squadra è veramente difficile da battere. Se può uccidere la partita non si accontenta, le occasioni da gol le sfrutta fino in fondo. Sarri sa che per battere l’Inter la Lazio non può permettersi errori difensivi».