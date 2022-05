Marotta: «Inter, può succedere di tutto, ma testa alla Sampdoria! Perisic…»

Marotta prima di Inter-Sampdoria, valevole per l’ultima giornata di Serie A 2021-2022 decisiva per lo scudetto, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita .

DECISIVA – Giuseppe Marotta prima di Inter-Sampdoria, su DAZN ha parlato così: «Io credo nello sport e vige il detto ‘può succedere tutto e il contrario di tutto’. Quindi oggi vige la vittoria per cui dobbiamo pensare solo ai nostri avversari. Mercato? Come tutte le squadre dobbiamo dare un occhio al bilancio e alla competitività, e credo che alle capacità della società centreremo entrambi gli obiettivi. Per il prossimo anno avremo una squadra comunque competitiva e questo è il nostro obbligo. Sono molto fiducioso perché le risorse manageriale sono tali da farci capire che siamo una società molto forte. Nei miracoli bisogna crederci, per me sarebbe un miracolo però ci credo così come credo nelle nostre capacità».

INCONTRO – Marotta aggiorna riguardo la situazione legata al contratto dell’esterno croato: «Rinnovo di Ivan Perisic? Dobbiamo ragionare con il sentimento del dirigente-tifoso e dall’altra con il sentimento del dirigente-amministratore. Nel primo caso il giocatore non si discute, però nel secondo caso dobbiamo anche valutare le nostre possibilità e lo faremo nel massimo. Siamo fiduciosi perché credo che tutto sommato entrambi vogliamo continuare il nostro matrimonio. La prossima settimana avremo un incontro con il suo entourage e spero in un esito positivo».