Borja Valero: «Inter, senza scudetto rimane un po’ d’amaro! 2 momenti no»

L’Inter si gioca la sua ultima partita di campionato contro la Sampdoria in un San Siro pienissimo. Borja Valero, opinionista per DAZN, parla della stagione positiva della squadra di Inzaghi a prescindere da come andrà a finire la lotta scudetto

REDIVIVA – L’Inter alle ore 18.00 scende in campo contro la Sampdoria nell’ultima partita di campionato nonché ultimissimo assalto scudetto. Secondo Borja Valero, Simone Inzaghi fa bene a parlare di stagione a colori: «Sicuramente sì per come era iniziata, per i giocatori importanti che sono partiti. Ha portato due trofei in bacheca e sta lottando per il campionato fino alla fine. Per il mister è una stagione a colori, ma ovviamente se non dovesse vincere il campionato un po’ d’amaro in bocca rimarrebbe. Candreva? È più tranquillo e riesce a fare meglio, ho visto anche con la Fiorentina che ha fatto una grande partita. Quindi può essere una squadra molto pericolosa. L’Inter è sempre stata lì, ha avuto due momenti in cui non è stata al massimo: a inizio stagione e poi quel malefico gennaio dove ha perso davvero tanti punti. Ma comunque ce l’ha fatta, è tornata e nonostante l’errore di Bologna rimane lì. Quindi penso non si possa dire niente su questa squadra. Lautaro Martinez? Qui doveva prendere quello che lasciava Lukaku come un vuoto enorme, lo ha fatto benissimo e superare i 20 gol è un passaggio importante per un attaccante. Imparare a gestire i momenti negativi? È importantissimo perché l’attaccante vive di gol, in quei momenti in cui non arriva il gol per quattro o cinque partite uno può facilmente innervosirsi. Invece lui è rimasto fiducioso e abbiamo visto che è tornato a fare gol. Sarà importante anche il caldo oggi, si sente davvero tantissimo afa in campo e sarà importante durante la partita».