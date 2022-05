Brozovic, miglior centrocampista della Serie A! Premiazione con ovazione

L’Inter sta per scendere in campo contro la Sampdoria per l’ultima giornata di Serie A. Prima del riscaldamento è stato premiato Marcelo Brozovic. Il centrocampista è stato premiato come miglior centrocampista del campionato.

PREMIO – L’Inter tra poco affronta la Sampdoria nell’ultimo atto della SerieA 2022/2023. Nei giorni scorsi i giocatori migliori della stagione, uno per ruolo, sono stati svelati dal campionato italiano. Marcelo Brozovic, prima del riscaldamento, è stato premiato come miglior centrocampista del campionato che si concluderà oggi. Un riconoscimento accolto dall’ovazione e gli applausi di San Siro tutto a tinte nerazzurre.