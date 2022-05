Correa: «Scudetto? Pensiamo a noi e ai 3 punti! Vincere per l’orgoglio»

Correa ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Sampdoria, sfida valevole per la trentottesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ORGOLGIO – Joaquin Correa ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Inter-Sampdoria: «Sicuramente è una sensazione bella arrivare all’ultima partita ancora con delle possibilità, siamo carichi e vogliamo vincere almeno per lasciare l’orgoglio di questa maglia. Quante possibilità? Non lo so, pensiamo a noi. Non possiamo fare nulla ormai, pensiamo ai 3 punti e poi alla fine vediamo».