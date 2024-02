Lautaro Martinez: «Difficile con chi difende basso! Fatta la partita»

L’Inter ha sconfitto la Juventus per 1-0 portandosi a +4 sui bianconeri. Lautaro Martinez, nel post partita di Sky Sport, commenta così il successo della squadra

SCUDETTO – Queste le parole di Lautaro Martinez: «Prestazione da Scudetto? Non lo so, sicuramente era una gara importante per noi, per il percorso, per la classifica. Affrontavamo la squadra che ci sta dietro, avevamo bisogno di questi tre punti e siamo andati a prenderli. Abbiamo fatto noi la gara, dobbiamo migliorare ma sono contento, portiamo tre punti a casa con un peso importante. Thuram? E un attaccante incredibile, completo. Si impegna tantissimo anche in allenamento, abbiamo trovato un giocatore importante per il nostro gioco. Siamo contenti di averlo con noi, cercheremo di andare avanti su questa strada. È difficile giocare contro queste squadre che difendono basso, faccio i complimenti ai compagni. Abbiamo fatto un ottima partita. Partita sentita? No, io sento tutte le partite in maniera uguale. Sono uno che prima delle partite soffre tantissimo, perché voglio essere in campo subito. Sono contento, cerco sempre di dare il massimo, suona ripetitivo ma cerco di dare sempre il 100% per la maglia ed i tifosi. Coinvolgere tutti? Si, lo siamo. Il gruppo è unito e la squadra è forte. Il mister è bravo, stiamo tenendo tutti il livello alto. Sono tranquillo. Giocare ogni tre giorni è difficile, ma cercheremo di farci trovare sempre pronti»