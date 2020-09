Kouame: “C’è rammarico per il risultato. Inter brava, grande squadra”

Christian Kouame, nel corso del post-partita di Inter-Fiorentina su “Sky Sport”, match terminato con il punteggio del 4-3 per i nerazzurri, ha analizzato la sfida di San Siro. Traspare il rammarico per il risultato finale

VITTORIA – Queste le parole di Christian Kouame: «Sono contento perché è arrivato il gol, però andiamo a casa con molto rammarico. Il risultato poteva essere portato a casa. Dobbiamo dimenticare subito e pensare alla prossima partita. C’era la motivazione, sono stati bravi loro, quando giochi contro squadre del genere, ti mettono sotto gli ultimi minuti e non riesci ad uscire e prima o poi fanno il gol. Sono stati bravi loro. I cambi dell’Inter? Chi è partito dall’inizio, chi è entrato, sono tutti giocatori forti. Sono stati bravi. Ribery? Giocare con lui è una cosa non tutti possono fare. Vederlo giocare queste partite ed in allenamento, è un onore giocare con lui. L’assist per chiesa un pallone che può vedere lui e pochi altri al mondo. Abbiamo dato un segnale importante, vogliamo fare bene e che vogliamo fare bene in questo campionato. Il cambio? Una scelta del mister, non ero stanco»