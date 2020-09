D’Ambrosio: “Inter ha voluto vittoria a tutti i costi! Le sostituzioni…”

D’Ambrosio Lautaro Martinez Atalanta-Inter

Danilo D’Ambrosio con un colpo di testa all’88 minuto ha deciso Inter-Fiorentina (QUI il report). Il difensore nerazzurro – al termine del match – ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN

PARTITA – D’Ambrosio ha prima analizzato il match contro la Fiorentina: «Vincere è sempre importante. Normale che facciamo di tutto per farlo senza soffrire. La partita si è messa subito male, poi siamo andati invantaggio e non abbiamo chiuso subito la partite per sfortuna. Vogliamo vincere lottare, ma soprattutto abbiamo dei cambi che possono fare la differenza».

VOGLIA – D’Ambrosio ha poi parlato del suo ruolo in squadra: «Io voglio mettere in difficoltà l’allenatore e cerco di dare sempre il 100%. Sono felice se i miei sacrifici fanno bene alla squadra. Io cerco di non far prendere gol alla squadra, poi se segno sono più contento».

OBIETTIVI – Chiusura sulla stagione dei nerazzurri: «L’anno scorso siamo arrivati dietro alla Juventus di un punto, in finale di Europa League e semifinale di Europa League. Si tratta di unprocesso di crescita. Se vogliamo migliorare dobbiamo fare meglio dello scorso anno. Pazza Inter? Oggi l’Inter ha voluto a tutti i costi questa vittoria».