Commisso: “Inter-Fiorentina, ci stava un pareggio! Chiesa via? Vediamo…”

Rocco Commisso

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la sconfitta maturata a San Siro per 4-3 in rimonta da parte dei nerazzurri allenati da Antonio Conte, ha commentato il risultato facendo riferimento alla prestazione dei giocatori viola.

IN RIMONTA – Rocco Commisso dopo Inter-Fiorentina ha detto la sua riguardo il risultato finale commentando la prestazione dei giocatori: «Questo è il calcio, si vince e si perde in pochi minuti. L’Inter è una squadra fortissima, forse la più forte in Italia. Noi siamo una squadra giovane, siamo più forte dell’anno scorso. Ci stava un pareggio! Siamo stati avanti due volte. Chiesa ha fatto male all’Inter, Ribery purtroppo è dovuto uscire. Quest’anno diremo la nostra. L’anno scorso abbiamo perso le prime due partite, poi abbiamo pareggiato contro la Juventus. Hanno messo 4-5 giocatori da 40-45 milioni, quasi quanto paghiamo tutti i nostri ragazzi (ride, ndr). Buona fortuna sia all’Inter che a noi!».

OBIETTIVI VIOLA – Commisso parla degli obiettivi della sua squadra: «Sono fiducioso che faremo meglio. Europa? L’obiettivo è quello di restare sulla parte sinistra della squadra».

ANCORA CHIESA – Commisso parla ancora di Chiesa, questa volta però facendo riferimento al mercato: «Resta? vediamo, no? (ride, ndr). Oggi è della Fiorentina, il mercato non è ancora finito. Vediamo ancora l’ultima settimana…».