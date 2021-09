Italiano: «Valuto Gonzalez, no Castrovilli! Con l’Inter gara più difficile»

Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il tecnico ha presentato il match in programma domani alle ore 20.45 al Franchi.

CONFERENZA ITALIANO – Questa la conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Inter.

Domani giocherà Saponara?

Diciamo che sto qui a valutare la sua prestazione, nel senso che è stato grandioso. I ragazzi sanno benissimo che chi va in campo e subentra può determinare ed essere un valore aggiunto. Lui è stato bravo per questo, la stima c’è sempre stata e sa quello che penso e che può dare, sia se parte dall’inizio sia se subentra come ha fatto. Lo spirito dev’essere quello mostrato da lui e da quelli che in queste quattro partite hanno fatto vedere da subentrati di dare una mano incredibile alla squadra. Poi, se fai gol o assist, tutti i componenti della Fiorentina ringraziano. Per domani vediamo, non lo so.

Avrebbe mai pensato, alla presentazione del calendario, che Fiorentina-Inter sarebbe stata la partita di cartello della quinta giornata?

Non mi aspettavo, devo dire la verità, questo avvio da parte nostra in termini di punti. Lo speravo, ci credevo, ma essere qui ha dimostrato un grande spirito. Questo mi rende felice, sono contento perché come ho sempre detto bisogna essere veloci nell’apprendimento e nel farsi capire, nell’essere squadra da subito. In questo momento lo stiamo facendo vedere, mi auguro sia lo spirito che accompagnerà la Fiorentina per lunghi tratti. Sono contento, vuol dire che ci siamo guadagnati tutta l’attenzione da parte degli addetti ai lavori. Giocarci questa gara per noi è motivo d’orgoglio, col Genoa era importante partire bene e ora affrontiamo i campioni in carica. Ha fatto sei gol, è in salute e verrà qui con l’autostima alle stelle. Dobbiamo prepararla in poco tempo, non facile, è la partita più difficile del campionato e dobbiamo farci trovare pronti.

È una Fiorentina più affamata di rivincite dopo il passato recente o più leggera per le convinzioni tratte dalle prime partite?

Questa è una Fiorentina che è nata a Moena, nuova. Se pensiamo a quello che è stato sbagliamo, dobbiamo solamente pensare a costruire. Ancora, dopo quattro giornate, tutte le squadre sono in costruzione e hanno dei difetti, dei problemi e delle cose da migliorare e aggiustare. La Fiorentina è una di quelle, poi penso che dobbiamo cercare di alimentare quello che abbiamo costruito e l’entusiasmo che c’è attorno a noi. Dobbiamo lavorare per questo, per continuare a rendere felici i nostri tifosi.

C’è la convinzione, secondo Italiano, di poter battere l’Inter?

Avevo detto prima di Genova di dover mettere in campo quello che ci sta dando soddisfazioni. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di poter migliorare, adesso c’è un altro tipo di gara e di strategia. Come ho detto alla squadra questa è la partita più difficile del campionato, che i ragazzi vadano in campo e facciano vedere a tutti quello che abbiamo preparato in settimana è un vantaggio per tutti. La Fiorentina sta facendo bene, che abbia concesso poco mi rende felice. Dobbiamo migliorare nell’appoggio ai compagni, però vedo i ragazzi coinvolti e nel momento in cui si creano dei pericoli tutti aiutano: questo è un atteggiamento che penso paghi, perché è normale che in questo momento si voglia cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Lo vedo anche negli occhi dei ragazzi.

Cosa la Fiorentina deve temere dell’Inter? E cosa il contrario?

Dobbiamo temere tutto dell’Inter, sono i Campioni d’Italia. Ho visto le gare di inizio stagione, col Real Madrid ha fatto una grande partita anche se il risultato non l’ha premiata. Una squadra che vince in quel modo col Bologna sta bene mentalmente e fisicamente. È una squadra concreta, che ha un cinismo esagerato, però penso che se la Fiorentina si presenta in campo come nelle ultime gare può mettere in difficoltà l’Inter e cercare di impensierirla in tutti i punti di forza. Ne hanno tanti, ma noi dobbiamo cercare di controbattere. Una cosa che non dobbiamo fare è entrare deconcentrati, perché al primo errore ti puniscono. La partita e l’avversario richiedono la massima attenzione, poi mi auguro sia una bella partita.

Per Italiano Fiorentina-Inter di domani è un test per saggiare le ambizioni e le qualità?

Il banco di prova col Genoa era riferito al fatto della prima gara delle tre in una settimana. Cercare di superare il primo test era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti, questa è la gara più difficile. Il valore dell’avversario è troppo importante, ha un valore grandissimo. Penso che sia un esame molto difficile per noi, che dobbiamo preparare in un allenamento: cosa non bella, soprattutto per il fatto che loro hanno tantissime frecce e situazioni. Forse ci serviva una settimana intera, un solo allenamento non basta. Se superiamo anche questo vuol dire che stiamo iniziando a essere una squadra importante: me lo auguro.

Sui social ormai si legge di “Italiano Show”, la città è impazzita. Si aspettava di sentire degli appellativi di questo tipo? Cosa si sente di dire alla piazza?

Siamo contenti tutti, dalla società al gruppo. Vedo la squadra che è dentro a tutto quello che si fa: si parla di calcio, si preparano le partite con attenzione. È bello vivere questi momenti ed è bello cercare di continuare e non abbassare la guardia. Sarebbe da stupidi mollare e non continuare ad avere questa armonia e questo entusiasmo. Se arrivano complimenti tutti dobbiamo essere felici, ma sono quattro giornate e manca ancora tanto. Ho fatto una battuta a qualche ragazzo, che mancano trentuno punti al primo obiettivo che tutti dobbiamo cercare di guardare. Poi qualsiasi squadra se lavora con dedizione può maturare e crescere, quindi per forza di cose lo deve cercare anche la Fiorentina. Penso che quello che abbiamo fatto vedere è il lavoro che stiamo portando avanti da Moena: non dobbiamo mollare, la Fiorentina non se lo può permettere.

Italiano come vede Pulgar?

Mi sta sorprendendo. Oltre ad avere qualità ha anche senso tattico e intelligenza. È uno che ha un carattere un po’ chiuso, però in campo si fa sentire. Sono contento del suo inizio, ho scelto lui per la partita contro il Genoa perché la sua qualità poteva darci qualcosa in più. Ha fatto una grandissima gara e sono contento: può dare molto di più e arrivare al tiro con più frequenza. Ha un gran piede sulle palle inattive, può essere utile anche da questo punto di vista. Mi sta sorprendendo, anche lui non deve mollare perché ha fatto parte di un momento non esaltante di questa Fiorentina e deve cercare di guardare il futuro con entusiasmo e grande autostima, cercando assieme ai compagni di conquistare qualcosa di importante.

Italiano condivide il pensiero di Commisso sul riempire il Franchi per domani?

Sì, sono d’accordissimo. Dopo un anno e mezzo sono rimasto impressionato da quello che è riuscito a dare il pubblico di Roma alla propria squadra nella prima di campionato. I tifosi hanno dato una spinta incredibile, sono convinto che anche il pubblico di Firenze può essere il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani arrivino in tanti e sia una grande gara. A Firenze ho capito che basta sudare e onorare la maglia andando forte per novantacinque minuti e sicuramente il pubblico apprezza. Poi, se ci aggiungiamo punti e vittorie, aumenta l’autostima. Spero che domani sia una grande giornata per noi e per i tifosi.

Su cosa ha lavorato in particolare?

Un allenatore deve essere veloce a mettere in pratica il suo pensiero. Una squadra, dopo due mesi, non può essere completa. Mi piacerebbe vedere più concretezza negli ultimi venti metri, soprattutto quando si tratta di dare assistenza ai compagni. Poi possiamo essere più compatti e far girare la palla più velocemente, ma queste sono richieste che vanno viste di partita in partita. In queste prime quattro giornate già abbiamo fatto vedere una nostra identità. Mi piace lo spirito come i ragazzi vanno in campo, per come cercano di recuperare nei momenti di difficoltà. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo migliorare e lavorare giorno dopo giorno. Vedo che anche le prime in Europa cercano di proporre qualcosa di nuovo e migliorarsi: figuriamoci la Fiorentina.

Come stanno Gonzalez e Castrovilli?

Castrovilli non sarà della partita (vedi articolo). L’ho sentito personalmente oggi, torna domani e non sarà a disposizione. Sembrava qualcosa di più serio, invece nulla di grave. Gonzalez ha avuto questo problemino all’adduttore, si sapeva che nelle partite ravvicinate qualcuno si sarebbe perso: sono poche le ore per recuperare. Adesso lo valuteremo, poi oggi nella rifinitura vedremo come hanno recuperato i ragazzi. Qualcuno ha spinto tantissimo, vediamo se riusciremo ad averlo al 100%. Siamo tanti, tutti sul pezzo, sono convinto che chiunque andrà in campo darà il 100%.

Sabato si è visto Benassi terzino destro, per Italiano è una soluzione praticabile anche altre volte?

Venuti non è a disposizione. Odriozola ha avuto qualche problemino ed era in dubbio anche lui, per questo l’alternativa era Benassi lì e può farlo. Dovevamo cercare di vincere la gara, in altre situazioni si possono magari fare altre scelte però per la partita col Genoa sono convinto che era pronto. L’avevo messo in preallarme, quei quindici minuti mi hanno reso felice perché si è comportato benissimo. Anche qui altri complimenti per un componente di una squadra che si sta mettendo a disposizione dell’allenatore. Questo credo che sia un grande vantaggio per la Fiorentina.