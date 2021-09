Tacchinardi: «Stupito da Conte! Lautaro Martinez, Inzaghi ha visto giusto»

Tacchinardi, ospite di Pressing Serie A su Italia 1, vede Lautaro Martinez come un giocatore che può avvicinarsi sempre più alla porta. L’ex centrocampista, ora allenatore, è poi stupito dal motivo per cui Conte (suo compagno ai tempi della Juventus) ha lasciato l’Inter (vedi articolo).

LA SCELTA – Alessio Tacchinardi commenta l’inizio di stagione del Toro: «Molto interessante Lautaro Martinez prima punta. Simone Inzaghi voleva un 9, lui il primo gol lo fa da attaccante vero con una grande cattiveria. L’anno scorso raccordava il gioco per Romelu Lukaku, qui Inzaghi ci ha visto giusto con un attaccante con altre caratteristiche. L’addio all’Inter di Antonio Conte? Onestamente mi ha stupito, perché gli avevano messo una squadra importante. Non l’ho sentito e non so se abbia rimpianti, ma questa è una squadra forte. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo a disposizione grandi giocatori, questa è una grande squadra».