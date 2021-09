Fiorentina-Inter, Correa e Vidal verso la non convocazione – Sky

L’Inter contro la Fiorentina, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe fare a meno sia di Correa sia di Vidal. Come riporta Andrea Paventi a Sky Sport 24, i due giocatori vanno verso la non convocazione.

PESSIMISMO − Questo l’aggiornamento di Andrea Paventi in vista di Fiorentina-Inter: «La sensazione è che né Joaquin Correa né Arturo Vidal saranno tra i convocati. Aspettiamo comunque comunicazione del club su di loro. Simone Inzaghi dovrebbe ritornare alla formazione tipo con il rientro di Hakan Calhanoglu e la conferma di Edin Dzeko». Il Tucu era uscito anzitempo dalla sfida contro il Bologna per un brutto colpo al fianco (vedi articolo), mentre il centrocampista cileno aveva saltato la gara contro i felsinei per un affaticamento muscolare.