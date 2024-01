Italiano: «Rammarico perché fatta grande partita! Dispiace tanto»

Italiano ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita al termine di Fiorentina-Inter. Queste le dichiarazioni dell’allenatore di casa, raccolte dall’inviato di Inter-News.it allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

CONFERENZA ITALIANO – Questa la conferenza stampa di Vincenzo Italiano nel post partita di Fiorentina-Inter.

Rammarico più grande della partita, c’è un retropensiero sull’arbitro?

Ho visto un’ottima Fiorentina, che ha messo in difficoltà una delle squadre più forte d’Europa. Sono soddisfatto, abbiamo fatto una grande partita. Ci dispiace essere penalizzati dal dischetto e non ottenere un risultato positivo da una prestazione ottima.

Mancanza del gol, da quel punto di vista cosa deve cambiare?

Da sfruttare la precisione. Nzola ha avuto tre occasioni per fare gol anche prima del rigore. Tutte le situazione su palla inattiva, serve più precisione e concretezza. Con Beltran sotto punta, Bonaventura esterno. Fatto bene, Inter limitata. Peccato per il risultato, soprattutto per i ragazzi. Non muovere la classifica dispiace tanto.

Mercato?

Non mi aspetto niente, sono a posto così.

Sottil che problemi ha avuto e Nico Gonzalez può rientrare progressivamente?

Sottil ha avuto un problema e non ha voluto rischiare. Gonzalez recuperato. Arrivava da una lesione, da oggi e a pieno regime.

Punti positivi su Faraoni?

Faraoni ci darà la possibilità di far crescere bene Kayode. Mi è piaciuto subito, oggi si è comportato bene. Ha assimilato quello che gli si è chiesto, fatta buona partita.

Lotta Inter e Juventus, che giudizio dà?

Sono le più forti, per me può rientrare il Milan. Loro due hanno grande vantaggio, sono proiettate ad arrivare fino in fondo. Prestazione in fotocopia con la Juventus, abbiamo qualche mancanza quando affrontiamo certe squadre. Cerchiamo di limitare questo gap, sempre fatto grandi prestazioni.