Fiorentina-Inter 0-1, salutate la capolista! Lautaro Martinez e Sommer decisivi

Termina con il punteggio di 0-1 Fiorentina-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1.

SECONDO TEMPO – Una ripresa difficile per l’Inter, che soffre le incursioni della Fiorentina anche a causa della stanchezza accumulata dopo il viaggio a Riad per la Supercoppa Italiana. Nonostante ciò al minuto 64 sono proprio i nerazzurri a trovare il gol, quando Arnautovic chiude un’azione iniziata da Mkhitaryan, ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco in partenza del centrocampista armeno. Al minuto 69 da segnalare invece un intervento prodigioso di Benjamin Pavard, che chiude ottimamente una conclusione di Nzola rivelandosi decisivo per permettere a Sommer di bloccare un tiro che sarebbe finito in rete. Parlando di Sommer, al minuto 74 è lui protagonista: prima in negativo, con un’uscita su Nzola che causa un calcio di rigore (dubbio) dopo un check al VAR; poi in positivo, quando sul dischetto si presenta Nico Gonzalez e il portiere svizzero blocca mantenendo così invariato il risultato. Nel finale continua a provarci la Fiorentina, ma la difesa dell’Inter è rocciosa e conquista tre punti PESANTISSIMI! Di nuovo primo posto, con tanto di partita da recuperare!

FIORENTINA-INTER 0-1

Lautaro Martinez al 16′