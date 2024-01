Sommer: «Riposiamo e prepariamo Inter-Juventus. Grande momento»

Sommer dopo Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 0-1, su DAZN ha analizzato con estrema soddisfazione il suo parere dopo la vittoria.

PRIMA DELLO SCONTRO DIRETTO – Yann Sommer ha parlato così dopo Fiorentina-Inter 0-1: «Il rigore contro? È stata una situazione difficile, una decisione che ha preso l’arbitro, una situazione come tante. Scontro diretto con la Juventus? Adesso ci sarà il tempo per preparare la partita, dobbiamo prima smaltire la partita di oggi. Questo è davvero un grande momento per me e la squadra, sono veramente contento per questo inizio. Ennesimo clean-sheet? La prossima sarà una partita molto importante, dovremmo riposare per migliorare la fase difensiva. Un lavoro di passione e di qualità che porta ad avere per tutte queste partite la porta inviolata».