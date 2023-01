Inzaghi: «Su Acerbi errore grave che ci toglie una vittoria! Inter penalizzata»

Simone Inzaghi nel post-partita di Monza-Inter terminata sul risultato di 2-2 sul finale con il gol di Luca Caldirola, intervistato da DAZN ha sottolineato l’errore dell’arbitro nell’annullare il gol regolare di Francesco Acerbi.

ERRORE GRAVE – Inzaghi dopo Monza-Inter 2-2 ha parlato così su DAZN: «C’è grandissima rabbia perché dopo cinque anni di VAR c’è stato annullato un gol che avrebbe chiuso la partita. Un errore grave che toglie punti in classifica, un fischio che non esiste con due giocatori del Monza che cadono tra di loro. Questo ci ha penalizzato e ci avrebbe dato la vittoria. Siamo qui a leccarci le ferite, però questo è il calcio. Un episodio così farà parlare. Dopo le vittorie con Atalanta e Napoli è un pareggio che ci rallenta ma non ci deve abbattere. Dobbiamo andare avanti e sapere che ogni due-tre anni può capitare un episodio del genere dove ti tiene tolto una vittoria acquisita però bisogna essere più forte di questo. C’è stato anche il palo di Lautaro Martinez e anche quello avrebbe chiuso la partita. Obiettivi scudetto? Noi siamo l’Inter, dobbiamo sempre aspirare al massimo. Eravamo in una buonissima striscia, è un pareggio inaspettato per quello che abbiamo sviluppato. Striscione a Milan Skriniar? Io lo vedo tranquillo e sereno, se non gioca Samir Handanovic è il nostro Capitano, ho una società attenta che sta lavorando perché accada qualcosa di positivo per tutti. Io sono sempre fiducioso, so quanto è innamorato dell’Inter».

SU LUKAKU – Inzaghi commenta la prestazione dell’attaccante belga contro il Monza: «Col tempo vedremo il vero Lukaku, ha perso tre mesi di campo. Con il Napoli ha fatto 60 minuti buoni, oggi un po’ meno. Lui e gli altri giocatori tornati dal Mondiale hanno bisogno di tempo, dobbiamo migliorare la condizione di tutti».