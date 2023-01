Calhanoglu e Barella fuori per infortunio: le ultime sulle loro condizioni – Sky

Calhanoglu e Barella sono usciti anzitempo nella sfida pareggiata dall’Inter sul campo del Monza. I due centrocampisti hanno accusato qualche problema: di seguito gli ultimi aggiornamenti di Paventi su Sky Sport

FASTIDI – Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono usciti malconci dalla sfida tra Monza e Inter. Andrea Paventi fa il punto sulle condizioni dei due centrocampisti: «Calhanoglu ha accusato un affaticamento, difficile ci sia contro il Parma martedì in Coppa Italia. Per Barella stanno facendo delle verifiche ma non dovrebbe essere nulla di importante».