Monza-Inter, pagelle: Dumfries e Mkhitaryan provocano la beffa finale, 4.5!

L’Inter fa enormi passi indietro nella sfida contro il Monza (vedi report). Si chiude 2-2 la partita all’U-Power Stadium, tante insufficienze tra i nerazzurri. Mkhitaryan e Lukaku i peggiori in campo, unica nota positiva Lautaro Martinez.

ANDRÉ ONANA 5.5 – La reattività sul secondo gol è discutibile, il colpo di testa di Caldirola è lento. Successivamente salva la beffa definitiva.

Monza-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 5.5 – Anticipa spesso il suo avversario diretto, ma nel finale del primo tempo Dany Mota lo beffa nell’uno contro uno alcune volte. Il secondo tempo è da dimenticare per tutti e il difensore è compreso.

FRANCESCO ACERBI 5 – Disastroso su Ciurria, il fallo sull’attaccante sembrava netto. Sbaglia appoggi, si fa sorpassare in velocità dagli avversari.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Il suo sinistro è una delizia. L’assist per Darmian è ormai un marchio di fabbrica. Sempre attento in fase difensiva, ma non basta.

Monza-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Il gol segnato vale la sufficienza, ma Dany Mota scappa troppe volte e l’esterno si lascia andare ad alcuni falli poco utili.

– DALL’80’ DENZEL DUMFRIES 4.5 – Caldirola arriva in velocità, lo sovrasta e provoca la rete del 2-2. Responsabilità pesanti sul pareggio avversario, la Lega lo conferma e gli attribuisce l’autogol.

NICOLÒ BARELLA 6 – Estro, qualità e corsa nel centro del campo. Il passaggio per Dimarco poteva valere il 3-1. Un piccolo problema fisico ferma uno dei migliori dell’Inter.

– DAL 63′ ROBERTO GAGLIARDINI 5.5 – Entra per dare fisicità alla squadra, ma si abbassa troppo e la squadra comincia a subire solamente.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Cerca verticalizzazioni per Lautaro Martinez, gestisce la manovra dell’Inter ma sul gol del Monza c’è qualche responsabilità. Esce per un piccolo problema fisico.

– DAL 55′ KRISTJAN ASLLANI 5.5 – Subisce le incursioni avversarie e soffre come tutta la squadra. Prestazione anonima, occasione sprecata.

HENRIKH MKHITARYAN 4.5 – Ciurria si inserisce in area di rigore in solitaria, l’armeno si dimentica completamente il suo uomo e arriva il gol avversario. Il dribbling a centrocampo al 90′ non ha senso e vale il pareggio del Monza.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Spinge più di mercoledì, sfiora il gol sul passaggio di Barella ma la palla va alta. Nel secondo tempo non si vede, cade nell’oblio.

– DALL’80’ ROBIN GOSENS 6 – In netta crescita il tedesco, che conferma le buone sensazioni di mercoledì. Nessuna responsabilità sul gol.

Monza-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Nettamente il migliore in campo, colpisce quando serve. Il 2-1 è tutto suo, primo pressing su Pablo Mari e gol di rapina. Il palo non permette all’argentino di mettere a segno una perla con un tiro a giro.

EDIN DZEKO 5 – Non è giornata. Due stop sbagliati, motore ingolfato e ritmo molto lento. Urge riposo per il bosniaco.

– DAL 55′ ROMELU LUKAKU 4.5 – Non stoppa un singolo pallone, si fa sempre anticipare e sbaglia tutto. Vale la pena far giocare un giocatore del genere?

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – La squadra fa un incredibile passo indietro, il ritmo è bassissimo e solo i regali del Monza regalano i gol ai nerazzurri. Linea difensiva bassa, secondo tempo totalmente da dimenticare. Tredicesima trasferta che l’Inter subisce rete, un dato che riassume la serata.

Le pagelle degli avversari: il Monza di Palladino

MONZA – Di Gregorio 5.5; Marlon 6 (Caldirola 7), Pablo Mari 4.5, Izzo 5.5 (Caprari 6.5); Birindelli 6 (Colpani 6), Machin 6 (Ranocchia 6), Pessina 6.5, Carlos Augusto 5; Ciurria 7, Dany Mota 7, Petagna 5.5 (Gytkjaer 6) All. Palladino 7