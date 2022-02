Inzaghi: «Orgoglioso, Inter-Liverpool tra le nostre migliori partite! Il risultato…»

Inzaghi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo lo 0-2 di Inter-Liverpool. L’allenatore nerazzurro analizza brevemente la partita di Champions League ai microfoni di Sport Mediaset

PRESTAZIONE DA SALVARE – Lo 0-2 di San Siro non abbatte Simone Inzaghi: «Sono orgoglioso di quello che ha fatto la squadra. E sono felice della prestazione, ma ovviamente non sono contento del risultato. Senz’altro non lo meritavamo! Questo è il calcio. E questa partita, giocata in questo modo, calcolando l’avversaria, è una delle migliori della nostra stagione. Ci è mancato solo il gol. Nella prima metà del secondo tempo avremmo meritato di più. Non penso che ci sarà il contraccolpo in Serie A. La prestazione di Inter-Liverpool ci deve dare grandissima fiducia, perché abbiamo giocato alla pari con una delle squadre più forti in Europa». Questo il breve intervento di Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Liverpool di Champions League (vedi pagelle).