Skriniar: «Frastornati dopo il gol, fino a lì meglio l’Inter! Ma se non segni…»

Skriniar fa autocritica per i due errori difensivi che hanno permesso al Liverpool di sbancare San Siro. Il difensore nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset al termine di Inter-Liverpool, è pronto a battersi anche al ritorno

TUTTO BENE FINO AL GOL – Il migliore in campo per l’Inter è stato senza dubbio Milan Skriniar, che fa eco a Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni) dopo la sconfitta con comprensibile rammarico: «Per quello che abbiamo fatto, subire due gol da palla inattiva ha deciso la partita. Ma a livello di gioco, sotto alcuni punti di vista, abbiamo fatto meglio del Liverpool! Siamo rimasti frastornati e sopresi dopo il gol, perché fino al gol abbiamo giocato bene. Se non segni contro queste squadre, alla fine la paghi. Ora spero non ci sia il contraccolpo. Rialzeremo subito la testa, perché ci aspettano tante partite. Ci prepareremo bene sia per il Sassuolo sia per il ritorno a Liverpool». Parla così Skriniar a Sport Mediaset dopo lo 0-2 di Inter-Liverpool a San Siro.