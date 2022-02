Dzeko: «Inter meritava di più dopo 75′ di pressing! Ora la Serie A e poi…»

Dzeko conferma che aver dato il 100% non è servito all’Inter per limitare la furia Reds. L’attaccante nerazzurro a Sport Mediaset spiega che sarebbe stato praticamente impossibile fare di più una volta non essere riusciti a trovare la via del gol

SCONFITTA IMMERITATA – L’esperienza non è bastata a Edin Dzeko per superare l’esame europeo con l’Inter: «Conoscevamo la forza dell’avversario, che è una delle migliori squadre in Europa. Abbiamo concesso poco al Liverpool rispetto al previsto ma non è bastato lo stesso. Dispiace perdere così, perché avremmo meritato di più. Abbiamo pressato il Liverpool a tutto campo per 75′, facendo una grande partita. Con un gol da parte nostra sarebbe andata in un’altra direzione, dandoci più fiducia. Invece il gol lo hanno segnato loro… Ma siamo consapevoli di aver dato tutto. Adesso ci concentriamo sulla Serie A, aspettando di vedere cosa succederà nella partita di ritorno a Liverpool…». Queste, a Sport Mediaset dopo Inter-Liverpool, le parole di Dzeko, che segue la stessa linea del compagno Milan Skriniar (vedi dichiarazioni).