Marotta: «Inter, sempre più ottimista per il rinnovo di Brozovic! Con Perisic…»

Marotta torna a parlare dei rinnovi più scottanti in casa nerazzurra. L’AD Sport dell’Inter, intervistato da Sport Mediaset a ridosso di Inter-Liverpool, si sofferma in particolare sulle situazioni con protagonisti Brozovic e Perisic

DIRIGENTI – Ormai non fa più notizia ma Beppe Marotta dà un’ulteriore conferma: «Tutto il management è felice di continuare l’esperienza positiva con questa società, avendo accanto una proprietà molto forte e vicina a questa realtà calcistica. L’annuncio dei nostri rinnovi è solo un atto formale». Oltre all’Amministratore Delegato Marotta, i rinnovi nell’Area Sport dell’Inter riguarderanno Piero Ausilio (Direttore Sportivo) e Dario Baccin (Vice-Direttore Sportivo).

CALCIATORI – Diversa, invece, la situazione che coinvolge i due calciatori croati in rosa e che Marotta sintetizza così: «C’è sempre ottimismo, ma quello di Marcelo Brozovic è un contratto complicato. Occorre tempo e tranquillità per affrontare ogni particolare con la giusta e doverosa attenzione. Il mio ottimismo, rispetto a prima, è addirittura aumentato! Non possiamo dire che siamo in dirittura d’arrivo, ma direi che siamo messi molto bene. Con Ivan Perisic affronteremo la cosa al momento giusto, avendo il giusto approccio. Vediamo. Se la sua volontà è quella di rimanere, noi cercheremo di andargli incontro. Perché Perisic rappresenta una realtà». Queste le parole di Marotta a Sport Mediaset sulla questione rinnovi.