Allegri: «Complimenti all’Inter per come ha giocato contro il Liverpool! In Europa…»

Allegri prepara il prossimo impegno in Serie A dando uno sguardo alla Champions League. L’allenatore della Juventus, protagonista in conferenza stampa alla vigilia del Derby di Torino, commenta la prestazione dell’Inter contro il Liverpool

PARTITA DA CHAMPIONS – I complimenti all’Inter arrivano anche da parte di Massimiliano Allegri: «Inter-Liverpool l’ho vista ed è stata una bella partita. Bisogna fare i complimenti ai nerazzurri per come hanno giocato. Hanno affrontato una squadra più brava ed esperta nella gestione della partita in campo internazionale. La Champions League adesso è un po’ cambiata e si gioca in maniera diversa. Anche per via del fatto del gol in trasferta, che non vale più doppio. Può succedere di tutto in queste partite. Le inglesi (come il Liverpool, ndr), così come il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco e il Real Madrid, sono le principali candidate favorite per vincere la Champions League. Ma questo non significa che gli altri non debbano avere l’ambizione di arrivare fino in fondo…». Queste le parole di Allegri prima di Juventus-Torino di Serie A.