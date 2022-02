Ag. Nandez: «Arriverà in una grande! Inter fece un’offerta concreta ma non l’unica»

Nandez a più riprese è stato sul punto di lasciare Cagliari ma alla fine non se n’è fatto nulla. Bentancur – agente del centrocampista rossoblù -, intervenuto come ospite alla trasmissione “100% Deporte” sulle frequenze della radio uruguayana Sport 890, conferma l’interesse dell’Inter per il suo assistito

OBIETTIVO TOP CLUB – L’agente Pablo Bentancur fa chiarezza sul presente e soprattutto sul futuro di Nahitan Nandez, sparito dai radar ormai da un mesetto: «Inizialmente ha avuto il COVID-19, dopo le feste natalizie. E poi ha subito un’infiammazione del legamento collaterale del ginocchio. Per fortuna non si è trattato di nulla di particolarmente grave e recupererà in pochi giorni. Al momento i club europei sono in crisi, molto. E considerando che Nandez è il calciatore più caro della storia del Cagliari, è normale che la società chieda una cifra importante per venderlo. Anche perché Nandez vale quella cifra! Tra le altre, il Napoli ha fatto un’offerta molto concreta. Anche l’Inter in passato. Così come la Juventus. Ora Nandez sta pensando solo a recuperare. E sono sicuro lo farà in brevissimo tempo. Perché più le sfide sono complicate, più si impegna per superarle! E sono sicuro arriverà in una grande squadra». Queste le parole di Bentancur su Nandez, che l’Inter ha trattato a lungo la scorsa estate prima di cambiare obiettivo. L’operazione verrà ridiscussa nei prossimi mesi?