Gosens, rientro in panchina con il Sassuolo?

L’Inter ha perso 2-0 contro il Liverpool e ora pensa già al Sassuolo, prossima sfida. I nerazzurri potrebbero anche ritrovare in panchina l’acquisto principe del mercato invernale, Robin Gosens. Ecco perché sarebbe un recupero fondamentale.

RECUPERO – L’Inter ha archiviato la sconfitta in ChampionsLeague contro il Liverpool e ora pensa già al Sassuolo di domenica. In panchina potrebbe esserci Robin Gosens. Sarebbe la prima volta per il tedesco con la maglia dell’Inter. Se dovesse infatti migliorare nelle condizioni, una convocazione non è da escludere e magari chissà, qualche minuto nel finale. Un recupero quello di Gosens che appare fondamentale visti i tanti impegni che l’Inter dovrà affrontare tra Serie A, Coppa Italia e ritorno di Champions League.