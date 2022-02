Inter-Liverpool, le pagelle: Skriniar prova a reggere da solo, Brozovic nemmeno da 5

Inter-Liverpool è terminata 0-2. L’ottima prestazione nerazzurra dura giusto 75′, quando si scatenano gli ospiti. Crollano i voti della difesa, fin lì quasi perfetta. Delude Brozovic, più di tutti, oltre all’attacco inconsistente. Di seguito le pagelle di Inter-Liverpool

SAMIR HANDANOVIC 5 – Guarda Firmino segnare lo 0-1 e Salah lo 0-2. Sarà anche il meno colpevole del pacchetto difensivo, ma la prestazione del numero 1 nerazzurro si riassume in due palloni raccolti in rete.

Inter-Liverpool, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 7 – Fa capire subito che dalle sue parti non si passa. Anzi, nemmeno nelle altre zone in cui decide di andare a coprire. E crea scompiglio anche in fase di spinta. Impressionante nell’uno contro uno, qualsiasi sia l’avversario che gli mette davanti Klopp. Peccato che la partita dei suoi compagni finisca al 75′, quando il centrale slovacco stava tenendo in piedi la baracca quasi da solo. Il migliore.

STEFAN DE VRIJ 5.5 – Ultimamente è un po’ troppo distratto, a tratti confuso. L’inizio di Inter-Liverpool è sulla stessa scia. E la richiesta di cure mediche alla mezz’ora forse ufficializzano un problema da non sottovalutare. Mezzo voto in più per lo sforzo eroico di portare a termine il primo tempo senza far sprecare uno slot per i cambi a Inzaghi. A sorpresa rientra regolarmente nella ripresa, quando si ritrova davanti Firmino. E partecipa alla dormita che porta al raddoppio di Salah, macchiando una partita nel complesso sufficiente.

– Dall’87’ ANDREA RANOCCHIA SV – L’ingresso in campo a partita ormai finita sembra quasi un regalo di compleanno.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Il recupero lampo è una notizia, la marcatura sul fuoriclasse Salah un’altra. Se poi imposta da dietro e attacca come un terzino, il livello della sua prestazione “in emergenza” si impenna. Troppo grave, però, la marcatura su Firmino in occasione del gol che segna l’entrata in partita del Liverpool e l’uscita dell’Inter. E si ripete, in un certo senso, sullo 0-2. Fisicamente stava bene, peccato per l’ultimo quarto d’ora da brividi.

– Dal 91′ FEDERICO DIMARCO SV – Aggiunge un “+1” alla caselle “partite giocate in Champions League”.

Inter-Liverpool, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Continua il momento positivo, soprattutto in fase di spinta. Tiene basso il suo diretto avversario e si propone per attaccare la profondità. Non ha un piede con il contagiri e sarebbe anche offensivo pensarlo. A suo modo, pericoloso e prezioso. Tra i migliori, senza dubbio.

– Dall’87’ MATTEO DARMIAN SV – Come per Ranocchia ma senza la scusa del compleanno.

ARTURO VIDAL 6.5 – Gli tocca una partita di sacrificio fin dal 1′ ma i ritmi barelliani non sono più nelle sue corde da tempo. Finché c’è da aggiungere disordine tra le maglie del Liverpool fa il suo, ma se lasciato solo a gestire il pallone è pericoloso. Per l’Inter. Nella ripresa è un altro calciatore, a cui tocca lavoro per due (Brozovic non pervenuto). Si riscatta alla grande, ma poi affonda insieme a tutti i compagni. Stremato.

– Dall’87’ ROBERTO GAGLIARDINI SV – Vedi Darmian.

MARCELO BROZOVIC 4.5 – Il pressing del Liverpool ne limita le giocate, ma il croato non fa nulla per essere nel vivo del gioco. Poche fiammate, pochissima sostanza. Se ci si aspettava una prestazione da top player, la bocciatura è ancora più pesante. Rispetto ai compagni più deludenti, ci mette anche la deviazione (sfortunata?) che porta il Liverpool sullo 0-2. Irriconoscibile. Il peggiore.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Va vicino al gol, colpendo una traversa incredibile. In mezzo al campo è senza dubbio il più brillante, addirittura da difensore aggiunto. Qualità superiore al servizio di una squadra che non la sfrutta sempre a dovere. Non può fare sempre la differenza da fermo, sfruttarlo in movimento sarebbe il minimo in partite simili.

IVAN PERISIC 7 – Fa la partita anziché subirla. Ed è imprendibile quando attacca avversario e profondità. Suoi i cross più pericolosi, sue le giocate che permettono all’Inter di trovare la superiorità numerica. Gli manca l’assist, gli manca il gol. Ed è il mezzo voto che gli manca.

Inter-Liverpool, le pagelle degli attaccanti

EDIN DZEKO 5 – Il gol annullato vale come risveglio dopo un’ora di nascondino. La partita è di quelle difficili, forse impossibili, ma all’Inter viene a mancare proprio il suo calciatore più esperto e internazionale. Utilizzato no-stop così non ne ha davvero più.

LAUTARO MARTINEZ 5 – La pagelle di Dumfries vale anche per l’argentino… all’esatto opposto. Continua il momento negativo, soprattutto sotto porta. L’impegno è sempre ammirevole, il digiuno da reti non più accettabile, al di là della difficoltà della partita. Pur sforzandosi, la sufficienza non esce.

– Dal 70′ ALEXIS SANCHEZ 5 – Inizia la sua partita con una palla persa a centrocampo e prontamente recuperata per dar vita a un contropiede pericolosissimo. Se il suo ingresso in campo fa cambiare il tabellino da 0-0 a 0-2, evidentemente qualcosa non va. Ma a prescindere dalla sua prestazione, negativa.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 6.5 – Fa un miracolo sportivo nel presentarsi a San Siro contro una corazzata, che vanta una panchina probabilmente nel complesso superiore alla sua formazione titolare. Gira tutto male, a partire dal problema di de Vrij. A differenza del collega Klopp, non può mettere mano a partita in corso e si vede. Perde immeritatamente una partita dominata per tre quarti, ma è l’ultimo colpevole. Klopp può ringraziare chi gli ha allestito la rosa, Inzaghi non può fare certo miracoli per 95′ ogni volta. Prestazione da salvare, ma il palcoscenico non è ancora quello per la “nuova Inter”. Inzaghi merita più rispetto per lo straordinario lavoro fatto finora, in ogni caso.

I voti degli avversari: il Liverpool di Jurgen Klopp

LIVERPOOL: Alisson 6; Alexander-Arnold 5, Konaté 7.5, van Dijk 7, Robertson 6; Thiago Alcantara 7 (dall’87’ Milner SV), Fabinho 6 (dal 60′ J. Henderson 6.5), Elliott 5 (dal 60′ N. Keita 6.5); Salah 7, Diogo Jota 5 (dal 46′ Firmino 8), Mané 6 (dal 60′ Luis Diaz 6). All. Klopp 7