Inzaghi: «Ora ho la possibilità di scegliere! Euroderby? In 72 ore…»

Inzaghi ha parlato nel post partita di Roma-Inter su Dazn. Il tecnico nerazzurro soddisfatto dopo la grande vittoria dell’Olimpico. Poi si concentra sul Milan

SCEGLIERE − Inzaghi analizza il match: «Ci aspettavamo una partita difficilissima contro una squadra forte che in casa concede sempre pochissimo. Quello che stanno facendo i ragazzi dal 1° aprile è incredibile, li vorrei abbracciare a uno a uno. Giochiamo queste semifinali, questo tipo di partite nonostante siano di una difficoltà estrema. Ho la possibilità di scegliere, ruotare che a gennaio non avevo. Qualche problemino con i quinti che speriamo di risolvere con i rientri di D’Ambrosio e Gosens. Brozovic dal primo di ottobre non ce l’ho mai avuto fino al primo di gennaio. Così come Lukaku. Sono ritornati a fare quello che sanno fare, ho grande fiducia. Palle inattive? Ho visto grande concentrazione, ieri abbiamo lavorato tanto perché la partita d’andata l’abbiamo pagata cara. Grande attenzione, serve questo per vincere gare così».

GRANDE MOMENTO − Inzaghi continua così: «Euroderby? Sfida di 180‘. In questi anni di semifinali e qualificazioni ne abbiamo giocate tante, dobbiamo ragionare sui 180 minuti. Bisogna soffrire tutti insieme come oggi. Sarà derby aperto. Formazioni e ballottaggi? Uno può avere delle idee in testa, ma a 72 ore dalla gara può succedere di tutto e i giocatori che vedi te li possono far cambiare nel giro di pochi giorni. Nessuno ci dava la sicurezza di poter arrivare in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia. Ho la fortuna di lavorare con grandi professionisti da 10 anni. Alleno giocatori con un grandissimo cuore che lavorano sempre con costanza. Ci siamo anche tappati le orecchie sentendo giudizi, di cui si poteva anche non essere d’accordo. Continuiamo così perché abbiamo questa doppia semifinale, la finale di Coppa Italia e le ultime 4 gare di campionato».