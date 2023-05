Lukaku: «Faccio il bene dell’Inter, sono contento della squadra»

Romelu Lukaku ha commentato in collegamento con Dazn la vittoria dell’Inter contro la Roma, fondamentale per il quarto posto e la qualificazione in Champions League.

VITTORIA – Romelu Lukaku ha detto questo: «Sono veramente contento della partita della squadra, stiamo crescendo e arrivando al top. Dobbiamo continuare a lavorare in allenamento, ci prepareremo bene ed è un momento importante. Sappiamo la situazione nostra, dobbiamo approfittare per far male agli altri. A me piace così tutti vedono la nostra voglia di vincere, dimostrato che siamo maturi e abbiamo giocatori che hanno vinto qualcosa di importante. Dobbiamo recuperare bene, da domani prepariamo la partita di mercoledì. Abbiamo fatto ottimo lavoro coi preparatori, sto bene come tutti e dobbiamo continuare così sfruttando il momento. Devo solo fare il bene dell’Inter, so le cose che devo fare e questo mi rende felice»