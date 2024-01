Immobile: «Inter la più forte in Italia! In passato li abbiamo battuti»

La Lazio sfiderà l’Inter domani sera alle 20 per l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana. Immobile, a SportMediaset, si è espresso così sulla sfida

DIFFICILE – Queste le parole di Immobile: «Ho cercato di lavorare bene nelle ultime settimane, l’infortunio mi ha mentalmente sconvolto arrivavo da un momento buono. Ma fa parte del gioco: ci sto lavorando, ci siamo accordati col Mister per mettere minuti col Lecce e mi sembrava tutto ok. Siamo pronti per la partita di domani. Inter? Difficoltà 10, squadra che ha fatto la finale di Champions League, prima in campionato. La più forte in Italia ed una delle migliori in Europa. In campionato li abbiamo messi in difficoltà ma il risultato non ci ha premiato. Cercheremo di metterli in difficoltà. Inter favorita uno stimolo? È bello giocare contro le squadre forti, che sia favorita o meno è sulla carta. Il campo è diverso, negli anni passati li abbiamo battuti. Lautaro Martinez? Negli ultimi anni abbiamo fatto tantissimi gol, lui sta facendo cose straordinarie. Inzaghi? Sempre un piacere ritrovarlo».