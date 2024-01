Brandi sicuro: «Inter strafavorita ma Sarri ci crede! Inutile dire che…»

Brandi considera l’Inter di Inzaghi favorita e non solo contro la Lazio di Sarri. Il Direttore di Sport Mediaset, intervistato dai colleghi di Radio TV Serie A con RDS a Riad, presenta la Final Four di Supercoppa Italiana dando un punto di vista personale sulla squadra più “quotata”

INTER FAVORITA – A Riad è tutto pronto per la Final Four di Supercoppa Italiana tanto attesa. Presente sul luogo anche Alberto Brandi, che presenta gli eventi già in calendario: «Non è una partita scontata quella tra Inter e Lazio a Riad. Abbiamo ascoltato Maurizio Sarri, che ha parlato del 25% di possibilità per la sua Lazio. Sono anche di più di quelle che potrebbe dare il banale pronostico sulla carta! Quindi Sarri ci crede. Tutta la Lazio ci crede. Ed è in un buon momento. È inutile dire che l’Inter è una squadra che, da quando c’è Simone Inzaghi ma soprattutto Beppe Marotta, ha recuperato la cultura della vittoria. Ed è fondamentale. Lo stesso Inzaghi ha parlato di Supercoppa Italiana come primo obiettivo stagionale. L’Inter è strafavorita in Arabia Saudita. Parlano i risultati e il cammino di questa stagione ma ha sempre sofferto la Lazio. E anche la Fiorentina… Per questo Inter-Lazio è un altro match aperto come Napoli-Fiorentina». Questo il pensiero di Brandi su Inter-Lazio e non solo.