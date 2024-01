Mkhitaryan: «Faremo di tutto per vincere! Lazio più ‘leggera’»

Alla vigilia di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana, ai microfoni di SportMediaset ha parlato Mkhitaryan. Il centrocampista

OBIETTIVI – Così Mkhitaryan: «Supercoppa, nuovo format? È la prima volta purtroppo (ride, ndr). Bello giocare queste partite, dobbiamo fare il nostro meglio per vincere domani e poi pensare alla finale. Non è garantita la strada verso la finale, dobbiamo giocare al massimo e dimostrare la nostra forza. Quando abbiamo affrontato la Lazio in campionato erano in un momento difficile, ora sono in uno positivo con 5 vittorie consecutive. Psicologicamente sono più leggeri. Ma anche noi stiamo lottando per i nostri obiettivi, faremo di tutto per vincere. Mio segreto? Magari sento la fatica ma non la mostro (ride, ndr). La mia forza sono i miei compagni, la squadra che mi aiuta. C’è anche il mio merito, mi curo in un modo diverso rispetto a quando ero più giovane. Sto facendo di tutto per giocare gli altri anni, dare tutto per la squadra. Attacco? Non mi fermo, studio sempre. imparo dagli attaccanti e dal calcio. Anche come trequartista, centrocampista e difensore, puoi imparare ogni giorno. Parole di Allegri? Non commento, io sono concentrato su di noi e la nostra strada. Cosa dicono altri calciatori e allenatori non mi importa, non leggo queste cose. Obiettivi? Più in alto possibile, vincere, vincere e vincere. Alla fine contano i trofei»