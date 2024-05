Dimarco: «Inter, dobbiamo dimostrare ancora! Uno decisivo per lo scudetto»

Dimarco ha avuto un ruolo chiave nella vittoria dello scudetto dell’Inter. Il laterale sinistro, in un’intervista rilasciata quest’oggi a Sport Mediaset, ricorda il suo percorso e quanto fatto in stagione.

IL TRIONFO – Federico Dimarco ha trascinato l’Inter alla vittoria dello scudetto. Un traguardo che, a quasi un mese di distanza, continua a essere celebrato in attesa della festa di domenica, come avvenuto stamattina con la consegna dell’Ambrogino d’Oro. Dimarco è soddisfatto di quanto fatto: «Sono felice che questa squadra, questo gruppo, questo staff insieme al mister abbia raggiunto questo scudetto grazie al lavoro di tutti i giorni. L’ha vinto nell’anno quando nessuno se lo aspettava. Marcus Thuram? Decisivo in tante partite, io onestamente ci credevo già da prima. Però ha dimostrato di valere tanto».

Dimarco si sposta sul futuro, non solo dell’Inter

CONTINUARE COSÌ – Dimarco parla di cosa dovrà fare l’Inter da agosto in poi: «La prossima stagione sarà ovviamente più piena, però sarà come tutte le altre stagioni. Tutte partite da giocare, tutte partite difficili: noi dovremo dimostrare di essere una squadra forte. Quello che abbiamo dimostrato quest’anno, durante il campionato. Gli Europei con l’Italia? Dobbiamo difendere il titolo di Campione d’Europa, andiamo in Germania e dobbiamo dare il massimo per la maglia azzurra».