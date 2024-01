Piccari: «Inter, Inzaghi ha un record nel mirino. Lazio indecifrabile»

Marco Piccari, Direttore di TMW Radio, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e della Lazio di Maurizio Sarri che domani si sfideranno in semifinale di Supercoppa Italiana.

INTER-LAZIO – Queste le parole di Marco Piccari nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «La Lazio può mettere in difficoltà questa Inter? La Lazio a sua volta è indecifrabile, non si sta vedendo quello che è il famoso gioco di Sarri. Ho la sensazione che la squadra abbia trovato una sorta di compromesso tra quello che vuole l’allenatore e quello che vuole fare la squadra. Per esempio contro il Frosinone non c’è stata una reazione di gioco, ma di nervi e di carattere, hanno deciso di ribaltare la partita e l’hanno vinta in due minuti. A Udine è andata a fare la battaglia, non ha vinto con il gioco così come il derby. In questo momento è una squadra più di sostanza e contro l’Inter ce la devi mettere questa sostanza, altrimenti l’Inter è superiore. Inzaghi ha un record nel mirino, perché vincendo raggiungere quota 5 Supercoppe e sarebbe il primo in Italia. Il retropensiero al campionato però ci può stare, la finale poi la faresti lunedì e conosci già il risultato in campionato della Juventus. Io credo che l’aver giocato alla pari la finale di Champions con il Manchester City ha fatto crescere la squadra. Ha dato una consapevolezza diversa al gruppo, anche una fiducia diversa nei confronti di Inzaghi. Questa partita ha dimostrato il valore delle idee di Inzaghi e la squadra crede di più nelle sue idee».