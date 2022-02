Giroud: «I derby si vincono, mostrato spirito di squadra. Il Milan è tornato!»

Giroud dopo Inter-Milan, su DAZN si è detto felice per la vittoria nel derby. A detta sua il Milan è tornato ed è in corsa per lo scudetto.

“WE ARE BACK” – Giroud dopo Inter-Milan terminata sul punteggio di 1-2 grazie a una sua doppietta (primo gol con fallo su Alexis Sanchez), su DAZN ha parlato così: «Questa era una partita speciale, un derby si vince. Eravamo in difficoltà nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo tornati in partita. È fantastico per i nostri tifosi. Non abbiamo giocato bene e lo sapevamo. Abbiamo mostrato spirito di squadra. La strada è ancora lunga».