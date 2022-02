Inter-Milan 1-2, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

Inter-Milan è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022.

UNO SCANDALO AVERLA PERSA – L’Inter riesce nell’impresa di perdere un derby dominato per oltre settanta minuti. Non basta il gol di Ivan Perisic, è il Milan a vincere e andare a -1 con una partita in più ma anche lo scontro diretto a favore. La ribalta Olivier Giroud, il primo su gentile concessione dell’arbitro Marco Guida che ignora un fallo colossale su Alexis Sanchez e il secondo su regalo della coppia formata da Stefan de Vrij e Samir Handanovic. E ora c’è la trasferta di Napoli dopo la Coppa Italia con la Roma che diventano ancora più pesanti. Questo il tabellino di Inter-Milan.

INTER-MILAN 1-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni (82′ Darmian); Dumfries, Barella, Brozovic (82′ Vecino), Calhanoglu (73′ Vidal), Perisic (70′ Dimarco); Dzeko, Lautaro Martinez (70′ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer (80′ Krunic), Tonali; Saelemaekers (46′ Messias), Kessié (58′ Brahim Diaz), Rafael Leao; Giroud.

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Castillejo, Lazetic, Tomori, Florenzi, Maldini, Bakayoko, Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Carbone – Peretti; Marchetti; VAR Mazzoleni; A. VAR Ranghetti)

Gol: 38′ Perisic, 75′, 78′ Giroud (M)

Espulso: Theo Hernandez (M) al 95′ per grave fallo di gioco

Ammoniti: A. Romagnoli, Brahim Diaz, Bennacer, Krunic (M), Calhanoglu, Skriniar (I)

Recupero: 2′ PT, 6′ ST