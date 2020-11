De Vrij: “Ci siamo messi in difficoltà. Inter, tanta delusione”

Stefan de Vrij

De Vrij ha parlato nel post partita di Inter-Real Madrid con l’UEFA. Ecco le parole del difensore olandese, che non è riuscito ad arginare gli attacchi dei blancos nella sconfitta per 0-2 di questa sera al Meazza.

ALTRO KO – Stefan de Vrij commenta Inter-Real Madrid con l’UEFA: «La prima volta che si sono trovati davanti alla nostra porta subito rigore e 0-1. Ci siamo messi in difficoltà, poi abbiamo avuto anche difficoltà dopo. Poi, in dieci, era ancora più difficile. Nel secondo tempo siamo usciti bene dallo spogliatoio, ci abbiamo provato ma purtroppo non è bastato. C’è qualcosa da salvare? In questo momento non ci voglio pensare, c’è tanta delusione per il risultato di stasera e per come siamo nessi nel girone. Ci mancano due partite, cercheremo di vincerle e sperare poi. Crederci? Sì, noi dobbiamo cercare di vincere le partite, poi non dipende più da noi. Possiamo solo pensare alle nostre partite e cercare di vincere quelle».