FOTO – Vidal eloquente dopo l’espulsione in Inter-Real Madrid

Vidal

Arturo Vidal ha finito anzitempo la sua prova in Inter-Real Madrid. Espulso al 33′ per proteste, il cileno contesta la decisione dell’arbitro.

REAZIONE – La reazione di Arturo Vidal all’espulsione ricevuta in Inter-Real Madrid è tutt’altro che pacata. Il cileno ha ricevuto un doppio giallo nel giro di pochi secondi dall’arbitro Taylor. Il motivo? Le veementi proteste del numero 22 per un presunto fallo da rigore subito poco prima. Un’espulsione che rovina la gara di Vidal e anche dell’Inter, già in svantaggio. Il cileno non ha preso bene questa decisione, a giudicare dal suo post sui social al fischio finale. Il commento di accompagnamento è eloquente: “😡👊🏼😡👊🏼😡👊🏼😡“.