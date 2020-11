Inter-Real Madrid e la scelta strana dell’UEFA: assegnato autogol

UEFA logo

Inter-Real Madrid si è conclusa con il punteggio di 0-2, e purtroppo sul risultato non c’è più molto da fare (vedi articolo). C’è invece un cambio da parte dell’UEFA sull’assegnazione della rete del raddoppio degli spagnoli, definita un autogol.

LA SCELTA – Inter-Real Madrid, per l’UEFA, ha come marcatori Eden Hazard e… Achraf Hakimi. Al laterale marocchino è stato assegnato come autogol il definitivo 0-2 nella partita di questa sera al Meazza. Al 59′, su cross dalla destra di Lucas Vazquez, si è avventato sul pallone Rodrygo (entrato da neanche un minuto) che ha battuto a rete lasciato indisturbato dalla difesa dell’Inter, come al solito posizionata malissimo. L’ex di serata, già protagonista in negativo all’andata, ha sporcato il tiro del brasiliano, che è entrato in rete. Tuttavia, dato che quello dell’attaccante del Real Madrid era chiaramente un tiro (e sembrava pure diretto comunque nello specchio), appare strana la scelta dell’UEFA di non ritenerlo l’autore della marcatura. In ogni caso, per il momento, la decisione “ufficiale” è che si tratti di autogol.