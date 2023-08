Calhanoglu: «Non dobbiamo ripetere certi errori. Ma oggi bene»

Per Calhanoglu settanta minuti in campo in Salisburgo-Inter, l’amichevole vinta 3-4 con gol al 90′ di Sensi. Il centrocampista turco si è fermato a parlare al termine della partita della Red Bull Arena, evidenziando cosa ci sia da migliorare in vista dell’esordio col Monza.

FARSI TROVARE PRONTI – Hakan Calhanoglu, dopo l’intervista a un canale austriaco, parla anche su Inter TV da Salisburgo: «La squadra? L’ho vista bene, molto bene. Abbiamo ancora dieci giorni, abbiamo iniziato molto bene poi dopo il tempo è cambiato e giocare più semplice con un campo pesante con pioggia non è stato facile. Però alla fine abbiamo vinto, sicuramente abbiamo fatto degli errori che dobbiamo analizzare molto bene. Sarà importante il campionato. Come ho detto già prima abbiamo lavorato molto bene questi giorni, anche in Giappone. Qua abbiamo fatto una bella gara contro il Salisburgo, ci vogliono dieci giorni prima dell’esordio per lavorare ancora meglio».

MARGINE DI CRESCITA – Calhanoglu valuta l’Inter a dieci giorni dall’esordio col Monza: «C’è molto da migliorare, vogliamo cominciare subito bene in campionato e non fare quegli errori che abbiamo fatto l’anno scorso. Siamo migliorati molto nel possesso palla, anche in fase difensiva pur avendo commesso errori. Dobbiamo migliorare sui calci d’angolo dove siamo ancora un po’ deboli, però l’unica cosa che conta è che fra dieci giorni dobbiamo essere pronti».