Lukaku fregato da solo su Inter e Juventus? Retromarcia Chelsea!

La questione Lukaku si arricchisce di un nuovo capitolo a sorpresa. Come annunciato pochi istanti fa il Chelsea ha cambiato idea nei confronti della Juventus, in merito all’operazione su Vlahovic.

CLAMOROSO RIBALTONE – E adesso il traditore Romelu Lukaku rischia di restare col cerino in mano. Dopo essersi comportato in maniera inaccettabile con l’Inter, volendo andare alla Juventus, ora a frenare è il Chelsea. Come annuncia Sky Sport, i londinesi hanno deciso di non accettare la valutazione di quaranta milioni più Lukaku per Dusan Vlahovic nell’operazione, fermandosi a venticinque milioni più l’ex attaccante dell’Inter. Per Lukaku, che resta comunque in uscita da Londra, adesso c’è la possibilità di andare in Arabia Saudita dove il mercato chiude più tardi rispetto all’Europa. Una pensione dorata sì, ma anche una fine ingloriosa della carriera ad alto livello.