Salisburgo-Inter 3-4, altalena di emozioni: la decide Sensi!

Termina sul punteggio di 3-4 Salisburgo-Inter, penultimo test amichevole di questo precampionato. Ecco quanto successo alla Red Bull Arena in questi secondi 45 minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 2-3.

SECONDO TEMPO – Tanti cambi – come preventivabile – all’inizio di questa ripresa. E proprio da un neo-entrato arriva il gol del 3-3: punizione morbida dal limite, ferma la difesa dell’Inter con Baidoo che sbuca e di testa mette in rete il pareggio. Altra occasione gigantesca per il Salisburgo al minuto 68, quando Simic scappa nel corridoio lasciato da Bisseck e de Vrij, il tedesco lo tocca leggermente e l’arbitro concede un rigore molto generoso. Rigore che lo stesso Simic batte, ma che manda a lato. L’Inter si sveglia al 72′, quando il neo-entrato Frattesi sfrutta un cross dalla sinistra con un grande inserimento, colpisce il pallone in spaccata, ma Mantl gli nega il gol con un miracolo. All’86’ il Salisburgo va in vantaggio: cross dalla destra, Simic anticipa tutti, ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco. A segnare il gol del decisivo 3-4 è però l’Inter, lancio lungo di Asllani e Sensi sbuca davanti a Mantl: sangue freddo, destro preciso e palla all’angolino. Termina così, dopo due minuti di recupero, l’amichevole Salisburgo-Inter.

SALISBURGO-INTER 3-4

Konate al 5′ e al 35′, aut. Bidstrup al 9′, de Vrij al 25′, Correa al 43′, Simic all’86