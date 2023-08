Konatè, tecnica e grande velocità: l’Inter prenda appunti!

Karim Konatè, attaccante del Salisburgo, si è reso protagonista di una grande partita. L’appena diciannovenne ha messo a segno 2 gol. L’Inter, che è alla ricerca di attaccanti, prenda appunti.

IMPRENDIBILE − Il classe 2004 Karim Konatè ha fatto impazzire l’intera difesa dell’Inter. L’attaccante ha superato per due volte Yann Sommer procurandosi anche un rigore (poi sbagliato). Acquistato nel Luglio 2022 dal Salisburgo per circa 4 milioni, Konatè si è già messo in mostra. In Austria è già cominciata la stagione e l’ivoriano in tre partite ha già segnato quattro gol tra campionato e coppe. Un bel biglietto da visita per Konatè che in futuro potrebbe entrare nei pensieri di top club.

DA TENERE D’OCCHIO − Questa sera l’Inter ha potuto vedere da vicino le qualità di Karim Konatè. L’attaccante non è dotato di un’elevata stazza, 178cm, ma fa della velocità la sua qualità migliore. Rapidità nel lungo e nello stretto ne fanno una variabile impazzita. Konaté può rappresentare il profilo di un’ottima seconda punta capace di svariare su tutto il fronte offensivo. L’Inter, attualmente, è alla ricerca di un attaccante più di peso ma la giovane età dell’attaccante può essere un investimento per il futuro.