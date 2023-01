Calabria: «Derby sempre combattuto, vogliamo vincere! Niente pronostico»

Davide Calabria è stato tra i protagonisti di questa viglia di Supercoppa Italiana, non solo in conferenza stampa. Il capitano del Milan ha infatti parlato anche ai microfoni della TV ufficiale del club rossonero, sottolineando difficoltà e importanza della gara contro l’Inter.

DERBY COMBATTUTO – Davide Calabria ha parlato così a Milan TV alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter: «Vincere un trofeo è sempre importante da tutti i punti di vista, ti sprona a far meglio. È una partita a sé, noi daremo tutto quello che abbiamo per provare a vincerla perché sarebbe davvero importante. Affrontiamo grandi giocatori, non solo quelli che partiranno in campo. Sarà combattuto come tutti gli ultimi derby, impossibile da pronosticare ma mi aspetto una grande sfida».