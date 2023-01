Pioli: «Conosciamo bene l’Inter. Difficoltà anche nei derby vinti»

Stefano Pioli prepara la Supercoppa Italiana, che avrà luogo tra poco meno di 24 ore. In vista della sfida contro l’Inter, il tecnico rossonero ha fatto il punto a Milan TV su cosa aspettarsi dagli avversari e dal derby.

GARA TOSTA – Stefano Pioli ha parlato in questi termini di Milan-Inter di domani sera: «È una tappa importante, un trofeo. L’obiettivo è vincere. Siamo qui meritatamente perché abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo superato un avversario molto forte come l’Inter, che sarà nostra rivale domani sera. Sappiamo che anche negli ultimi derby che abbiamo vinto siamo passati attraverso grandi difficoltà. Parliamo di un avversario forte che ha un modo ben preciso di giocare e che conosciamo bene, il derby è sempre un derby. Non pensiamo alla classifica di campionato, ma pensavo a vincere il derby».